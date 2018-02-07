Екатеринбург, 7 февраля, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на встрече со студентами и жителями Екатеринбурга в Уральском федеральном университете заявил, что Свердловская область названа в честь «убийцы», и предложил переименовать регион. Об этом глава парламентской фракции сказал, отвечая на вопросы из зала.

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

Жириновский высказался в пользу «демократического» принятия решения по этому вопросу и предложил от себя переименовать Свердловскую область в Уральскую.

«Нельзя называть населённые пункты именами убийц, Свердлов — разбойник, и был в Екатеринбурге только проездом», — заявил Жириновский.

Также глава ЛДПР отметил, что, по его мнению, назвать область Екатеринбуржской неправильно, так как «это звучит некрасиво».

Напомним, ранее Владимир Жириновский предлагал заменить звезды на башнях московского Кремля двуглавыми орлами. Одновременно с этим политик предложил вернуть Кремлю белый цвет, использовать гимн «Боже, царя храни» и заменить флаг на имперский черно-желто-белый.

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Также в копилке лидера ЛДПР предложение Владимиру Путину о провозглашении его «монархом Владимиром Первым».

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