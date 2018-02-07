Анкара, 7 февраля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Египет раскритиковал слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о непризнании торгового соглашения между Кипром и Египтом от 2013 года, сообщает 7 февраля Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Представители официального Каира подчеркнули, что Египет будет отстаивать свой суверенитет, который не предполагает, поиск газа и нефти турецкими кораблями в районе Средиземного моря.

Соглашение предусматривает разграничение морской границы между Египтом и Кипром с целью использования природных ресурсов данного региона исключительно названными странами.

Представители Египта подчеркнули, что акваториальное разграничение соответствует нормам международного права и Турция не имеет право его нарушать.

Напомним, многие эксперты подчеркивают, что современный политический класс Турции исповедует идеологию неоосманизма: целеустремленность к территориальной экспансии, возвращение былого величия Османской империи, в которую входил в том числе и Египет. Именно в этом ключе можно рассматривать заявление Анкары.