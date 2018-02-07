Баку, 7 февраля, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня, 7 февраля, сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагроно-карабахского конфликта Стефана Висконти (Франции), Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США) и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика.

president.az Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Как сообщает сайт президента Азербайджана, на встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об урегулировании конфликта сегодня высказалась заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк на пресс-конференции в Баку.

«США полностью поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», — заявила Бринк.

«Конфликт продолжается уже более 20 лет. Это большой срок. Как вы знаете, сопредседатели Минской группы ОБСЕ находятся в Баку для обсуждения этого вопроса», — сказала она.

Бринк отметила, что США выступают за мирное решение конфликта и оказывают этому полную поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января в Кракове состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта — Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шеффера (США).

В заявлении по итогам переговоров посредники отметили, что Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров в принципе согласились с доработанным концептуальным документом сопредседателей, который касается расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, выразив желание как можно скорее завершить работу над документом.

По словам российского сопредседателя Минской группы Игоря Попова, в ходе встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Кракове обсуждались вопросы, связанные со снижением военных рисков, включая расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Попов уточнил, что посредники рассчитывают уточнить позицию сторон в ходе предстоящего визита «тройки» в регион и планируемых встреч с президентами Армении и Азербайджана.

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Примечательно, что американский сопредседатель Эндрю Шофер прибыл в Азербайджан 3 февраля. Там в селе Масазыр Апшеронского района он встретилсяс вынужденными переселенцами.

В этом селе для них построили квартал, в котором проживают 760 семей перемещенных лиц.

Во время встречи сопредседателя сопровождал посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Азербайджанские аналитики отмечают, что в истории деятельности Минской группы ОБСЕ редко бывало, чтобы кто-то из сопредседателей до присоединения коллег прибывал в регион с отдельной повесткой.

Основные встречи сопредседателей в Баку запланированы на 7 февраля. А 8−9 февраля международные посредники уже в Ереване будут встречаться с руководством Армении. Кроме того, сопредседатели также посетят Степанакерт, где выслушают точку зрения властей Нагорного Карабаха.