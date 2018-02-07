Москва, 7 февраля, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста в России неизбежно, а в перспективе оно может быть связано с программой Международной организации труда, заявил 7 февраля бывший министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

Он выступил на всероссийском конкурсе «Лидеры России» и заявил, что Россия стоит перед серьёзным демографическим вызовом, а потому требуется пересмотреть подходы к обеспечению пенсиями.

«Международная организация труда считает, что государство должно обеспечивать минимум 40% (величины пенсии относительно прежнего заработка пенсионера), а с учетом добровольных и накопительных программ это должно быть до 70%», — цитирует ФедералПресс Кудрина.

Он привел для сравнения ряд стран, в которых поддерживается данный уровень обеспеченности пенсиями — Великобритания, Германия, Италия — и добавил, что России необходимо выйти на такие же параметры в течение 10−20 лет.

«Пусть это будет через 10−15−20 лет, но мы должны выйти на эти параметры. В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись», — объяснил Кудрин.

В настоящее время, по словам бывшего министра, пенсионеры в России получают выплаты на уровне 33−34% от зарплаты, и этот показатель начинает снижаться.

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Осенью 2017 года Кудрин сообщал, что в России исчерпаны ресурсы на выплату пенсий, а покрыть нехватку средств за счет увеличения налогов невозможно. На данное высказывание последовал немедленный ответ представителя Пенсионного фонда России: «Бюджет ПФР — это гарантия наших социальных выплат».