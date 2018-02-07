Сочи, Краснодарский край, 7 февраля, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Необходимо подумать, не создать ли в России министерство по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме «Лидеры России» в Сочи.

Цитата к/ф «Матрица. Перезагрузка». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 2003. США, Австралия Искусственный интеллект

По его словам, на сегодняшний день буквально все начинают заниматься этим направлением в бизнесе. Потому такая задача важна и для государства.

Греф рассказал, что первое в мире министерство по ИИ появилось в Объединенных Арабских Эмиратах. Руководит им 26-летний «молодой парень», который собирался, но не смог приехать на международный форум в Давос. Глава Сбербанка выразил надежду, что все же встретится с арабским министром.

Создание министерства по искусственному интеллекту — смелое решение, добавил он.

«Конечно, это пиар с одной стороны, с другой стороны, надо хорошо подумать, может быть, имеет смысл такое министерство и создать», — отметил Греф.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия готова присоединиться к глобальной инициативе по ИИ. Он пояснил, что специалисты рассматривают различные возможности в этой сфере.

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