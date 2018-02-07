Санкт-Петербург, 7 февраля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко с получением высокого ордена, одновременно напомнив о слухах об отставке градоначальника, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

Напомним, президент России Владимир Путин наградил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ главы государства был опубликован 5 февраля 2018 года.

«Это признание его заслуг перед Россией. Он очень эффективный губернатор. Слухи об отставке звучат постоянно на протяжении этого года и ранее, но они сопровождали деятельность любого губернатора Петербурга», — сказал журналистам Вячеслав Макаров.

Он выразил уверенность, что Георгий Полтавченко «еще долгие годы будет работать на благо Петербурга».

Заметим, слухи об отставке Полтавченко и досрочных выборах губернатора Санкт-Петербурга снова участились после того, как на Северо-Западе сменился полномочный представитель президента. Вместо Николая Цуканова пост полпреда в СЗФО занял Александр Беглов, который ранее уже работал в Смольном и которого давно прочили на место руководителя города.

Читайте также: «Полпред Беглов приходит в Петербург как будущий губернатор»

По мнению некоторых политологов, решение о досрочных выборах в Петербурге если и будет принято, то не ранее окончания президентских выборов в марте, однако вероятность губернаторской избирательной кампании осенью 2018 года оценивается ими более чем в 50%.

Георгий Полтавченко возглавляет Санкт-Петербург с августа 2011 года. Срок нынешних губернаторских полномочий истекает в 2019 году. Полтавченко не раз заявлял, что хочет доработать в Смольном до окончания срока, если это позволит ему глава государства, а также отрицал все предположения о своей досрочной отставке.