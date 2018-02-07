Москва, 7 февраля, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Российские регионы так сильно разнятся по уровню жизни и доходам населения, что говорить о каком-то общем прожиточном минимуме не приходится, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя принятый в первом чтении Государственной думой РФ законопроект, уравнивающий МРОТ и прожиточный минимум.

Засада

«У нас в общественном сознании эти два понятия путаются, — заметил Кагарлицкий. — Прожиточный минимум — это действительно некая социологическая условность, которая основана на том, что высчитано некоторое количество денег, необходимое, по мнению исследователей, для того, чтобы человек мог элементарно жить без последствий для своего здоровья или социального существования. Все знают, что в РФ прожиточный минимум высчитывается очень скромно. По существу он предполагает только физическое существование тела, но не поддержание социального образа жизни, пусть даже самого скромного. Ещё одна проблема в том, что в РФ между регионами столь огромное экономическое и социальное различие, что говорить о каком-то прожиточном минимуме не приходится».

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При этом он уточнил, что МРОТ — это бюрократическая условность, через которую вычисляются штрафы и разного рода параметры платежей.

«Принятое решение может привести к тому, что штрафы немного вырастут, — констатировал он. — Людям это не очень понравится, хотя в общем не думаю, что хоть какие-то решения Госдумы замечает кто-то, кроме журналистов, вынужденных их освещать, и экспертов вроде меня, которые их комментируют».

Кроме того, он пояснил, что, хотя многие рассматривают случившиеся перемены как предвыборную манипуляцию, де-факто она не сработает и никак не повлияет на настроения избирателей. По мнению Кагарлицкого, планомерное ухудшение социального и экономического положения граждан РФ зашло так далеко, что население уже не рефлексирует, а просто живёт эмоциональными и не всегда рациональными переживаниями.

«Готовность населения поддерживать власть уже никак не связана с тем, что власть делает, — объяснил эксперт. — Она может делать вещи правильные, и это не будет повышать её рейтинг, а может делать чудовищные, и это не будет его понижать. Её авторитет определяется процессами в массовом сознании. Кто-то воспримет повышение МРОТ как благо, кто-то разозлится, что его пытаются подкупить перед выборами, а кто-то, как обычно, во всём обвинит США. Власть, в свою очередь, реагирует только на те сигналы, которые посылает сама себе, через нужных экспертов, которые пишут ей заказанные ею же отчёты».

Напомним, что в Госдуме идею о повышении МРОТ далеко не все парламентарии восприняли однозначно. Так, глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов связал появление соответствующего законопроекта с выборами в марте 2018 года, так как все вопросы, связанные с МРОТ и прожиточным минимумом, можно было решить в рамках рассмотрения федерального бюджета 2018−2019 годов. Другой депутат Юрий Волков предположил, что «когда правительство поднимает планку, это означает, что часть серых зарплат выйдет сегодня из тени», а дальше увеличится размер налогов, которые должны будут уплатить субъекты прежде всего малого и среднего предпринимательства. Эти расходы бизнес заложит в стоимость товаров и услуг, что разгонит инфляцию, с которой затем придётся бороться.