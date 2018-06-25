Москва, 7 февраля, 2018, 15:31 — ИА Регнум. На станциях Московского метрополитена произошел сбой в работе автоматов по продаже билетов, сообщает 7 февраля пресс-служба столичной подземки на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Часть автоматов по продаже билетов, расположенных на станциях Московского метрополитена, временно не работают», — говорится в сообщении.

Отмечается, что метрополитен прилагает все усилия, чтобы избежать очередей, кассы работают в усиленном режиме — открыты все окна.

«На самых загруженных станциях дополнительно привлечены мобильные кассиры и/или установлены мобильные экспресс-кассы», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в московском метро начали продавать билеты «Единый» в виде браслетов, которые рассчитаны на 20 и 40 поездок.

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