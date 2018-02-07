Москва, 7 февраля, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Законопроект о денежной компенсации спортсменам, отстраненным от участия в Олимпийских играх в Корее готовит депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

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«Предлагаю от имени Российской Федерации производить спортсменам, необоснованно отстраненным от участия в Олимпийских, Паралимпийских Играх, денежную выплату в размере десятикратного среднего месячного заработка спортсмена», — рассказал парламентарий.

По мнению депутата, Минспорта России по заявке соответственно Олимпийского, Паралимпийского комитета России должен будет рассчитать размер выплаты для каждого отстраненного спортсмена персонально и производить ее через Олимпийский, Паралимпийский комитет России.

«При этом должны соблюдаться следующие условия: отстраненный спортсмен является членом олимпийской команды России, паралимпийской команды России; спортсмен не признан решением соответствующей антидопинговой организации нарушившим общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями», — рассказал он суть инициативы.

По решению Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года только «чистым» российским спортсменам разрешено выступить на Олимпиаде в Пхенчхане в статусе «олимпийский атлет из России» (OAR) под олимпийским флагом. Российский спортсмен получает возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК по допуску. Многим лидерам сборной России в разных видах спорта было отказано в приглашении без объяснения причин.