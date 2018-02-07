Москва, 7 февраля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Президентская библиотека завершила приём работ на VIII Международный ежегодный мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца» и подводит итоги. В мероприятии приняли участие более 3,6 тыс. работ из 22 стран мира и 60 городов РФ.

Мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца» Виталий Воробьёв. Победитель конкурса 2010

Девиз конкурса в этом году — «Экология жизни». Его представляют несколько номинаций: «Экология жизни», «Заповедная земля», «Чудеса животного мира» и «Волшебный макромир». Самой популярной из них стала «Экология жизни», отражающая тему красоты окружающего мира и воспитания бережного отношения к природе с помощью искусства.

Мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца» Питенин Дмитрий. Россия, Москва

В своих фото‑ и видеоработах участники старались привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды. Так, в одном из снимков запечатлена польская школьница, которая построила плот из пластиковых бутылок на реке Висле. Одна из участниц прислала серию фотографий о научной экспедиции на судне «Elisabeth Mann Borgese» по проекту «BioBind», который связан с удалением разливов нефтепродуктов на Балтийском море. Своё отражение в номинации «Экология жизни» нашел и международный волонтёрский проект по спасению черепах в Мексике.

Для многих участников конкурс стал не только стимулом повысить своё мастерство в фото — или видеоискусстве, но и познакомиться с новыми странами. Например, участница из Китая представила репортажные снимки из Тюмени и путешествия на Байкал.

Многие приняли участие в специальной номинации «Мяч победы», приуроченной к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018. Конкурсные фотографии и видеозаписи запечатлели известных футбольных комментаторов, игроков, яркие моменты матчей и стадионы. Интересная серия работ была посвящена детскому футболу.

Мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца» Дмитрий Зверев. Россия, Москва

Напомним, конкурсные заявки принимали с 3 июля 2017 по 15 января 2018 гг. К участию в конкурсе допускали работы, сделанные гражданами РФ за рубежом и наоборот — иностранными гражданами в России. Нововведением этого года стало то, что на конкурс можно было прислать видеоработы. Победителей мероприятия объявят на торжественной церемонии награждения. Лучшие работы войдут в электронный фонд Президентской библиотеки.