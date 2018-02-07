Ленинградская область, 7 февраля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Созданный по инициативе общественности совет новостроек, возникших в последние годы в Ленобласти на бывших капустных, морковных и картофельных полях вокруг Санкт-Петербурга, получил официальное признание и статус, позволяющий вести конструктивный диалог с властями и застройщиками.

Дарья Драй ИА REGNUM Деревня Кудрово под Петербургом

Как сообщили 7 февраля ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании наблюдательного совета новостроек, утверждении положения о совете и его персональном составе.

В состав совета входят представители жителей территорий массовой застройки: Бугры, Мурино, Всеволожск, Кудрово, Новое Девяткино, а также главы администраций этих поселений и представители администрации Ленинградской области. Жители названных населенных пунктов сами избрали членов совета новостроек из числа активистов путем голосования в группах новостроек в социальных сетях.

О том, как проходят заседания Совета новостроек Ленобласти, читайте в материале ИА REGNUM: «Обустроить «гетто»: как это делают в Ленобласти».

Согласно решению губернатора, задачами совета будут выявление и прогнозирование проблемных вопросов в сфере градостроительной деятельности на территориях массовой застройки, разработка предложений по решению проблемных вопросов по созданию комфортной среды в новостройках Ленинградской области.

Члены наблюдательного совета получили право запрашивать необходимую информацию у органов исполнительной, муниципальной власти, иных организаций, приглашать для участия в заседаниях совета представителей органов власти разных уровней, привлекать к участию в работе совета специалистов. Также члены совета смогут участвовать в формировании «дорожной карты» развития территорий, отслеживать выполнение решений совета и принимать участие в заседаниях градостроительного совета Ленинградской области.

Главой совета, по распоряжению Дрозденко, будет заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству, его заместителем — зампред по социальным вопросам. Заседания совета новостроек проводятся не реже, чем раз в квартал, решения принимаются простым большинством голосов.

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Напомним, уже сейчас на границах двух регионов живет половина жителей Ленобласти (почти 800 тысяч человек), а к 2030 году там будут жить полтора миллиона человек.