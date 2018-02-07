Воронеж, 7 февраля, 2018, 15:13 — ИА Регнум. В Воронеже из-за равнодушия диспетчера скорой помощи едва не погиб ребёнок. Дикий случай произошёл в областном центре 23 января, но стало известно о произошедшем только сегодня, 7 февраля.

Dtpin.ru Скорая помощь

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Местные издания сообщили, что диспетчер в течение часа отказывалась направлять бригаду скорой медицинской помощи к трехлетней девочке. При этом отмечается, что ребёнок находился в тяжелом состоянии — резко подскочил сахар в крови.

Девочка едва не впала в кому. Однако вызвать скорую помощь родителям маленькой пациентки удалось только с третьего раза. Диспетчер никак не хотела направлять на помощь к девочке бригаду медиков и долгое время советовала родственникам ребёнка определиться с точным диагнозом и только потом вызывать скорую.

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Произошедшим уже заинтересовалось следствие. Следственные органы незамедлительно организовали проведение доследственной проверки.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СКР.

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А вот подобная история с отказом скорой выехать к пациенту в Тамбовской области закончилась трагедией. Как сообщало ИА REGNUM, это произошло на выходных ровно год назад. Муж женщины, у которой случился инфаркт, позвонил в скорую, но диспетчер посоветовала выпить «Корвалол» и принять таблетки, а врача вызвать после выходных. Пациентку забрали в больницу только к вечеру следующего дня, но спасти её не удалось.