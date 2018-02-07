Суздаль, Владимирская область, 7 февраля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Строительство свинокомплекса в Суздальском районе Владимирской области, против которого выступают местные жители, приостановлено. Об этом 7 февраля сообщил главный прокурор области Игорь Пантюшин. Он заявил, что строительные работы велись незаконно: нарушения допустили и местная администрация, и представители завода. В частности, администрация выдала разрешение на строительство без проектной документации.

Pxhere.com Свиноферма

«Мы внесли представление как руководителю строительной фирмы, которая пыталась построить этот комплекс, так и главе Суздальского района за те нарушения, которые были сделаны на первоначальной стадии. Со стороны главы района — это выдача разрешения на строительство без проектной документации, без всего. А со стороны строителей самих — за то, что они знали, что разрешения нет, а обратились с заявлением и приступили», — цитирует издание «Зебра ТВ» Игоря Пантюшина.

Сейчас работы не ведутся. После того, как документы будут подготовлены, прокуратура обещает подвергнуть их «тщательному анализу».

ИА REGNUM напоминает, что, по сообщению местных СМИ, компания «Дымов» планирует построить свинокомплекс в 12 км от Суздаля. В проект планируют вложить примерно 1,2 млрд рублей. По задумке компании, здесь должен появиться комплекс на 30 тысяч свиней.

Против строительства выступили жители, которые считают, что создание свинокомплекса повлечет экологическую катастрофу. Люди боятся, что производство будет причиной неприятного запаха и даже отравления воды и почвы.

Региональные власти хоть и замечают протест, но обещают всяческую поддержку инвестору.

«Мы будем его поддерживать, какие бы там акции кто не проводил. Это серьезнейший проект. Местная власть бежать за таким инвестором, поддерживать его, потому что мы со своей стороны сделали все, что обещали: дороги, детский сад», — заявила в январе губернатор Светлана Орлова.