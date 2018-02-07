Киев, 7 февраля, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Полномочные послы стран «Большой семерки» провели 6 февраля встречу с Всеукраинским советом церквей в Киеве, сообщает УНИАН.

Цитата из м/ф «Робоцып». реж Сет Грин, Мэтт Сенрайч. 2005. США Вот это поворот!

Согласно сообщению, стороны обсудили участие церковных организаций в общественной и политической жизни Украины. Так, глава Украинской грекокатолической церкви верховный архиепископ Святослав Шевчук заявил, что церковь «видит дальше, чем политики».

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По мнению главного раввина Киева и Украины Якова Дов Блайха, бог «больше всего ненавидит коррупцию», а, значит, церковь поддерживает создание антикоррупционного суда на Украине. Представитель Украинской церкви христиан веры евангельской старший епископ Михаил Паночко уверен, что борьбой с коррупцией не должна заниматься «коррумпированная власть».

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«Борьба с коррупцией лежит в сердцевине изменений (на Украине — ИА REGNUM )», — отметил посол Германии в G7 Эрнст Райхель.

Напомним, после прихода к власти украинских националистов в результате государственного переворота в 2013—2014 годах Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата (МП) постоянно подвергается притеснениям. Так, во Львове украинские радикалы сожгли храм, который был якобы «незаконно» построен.