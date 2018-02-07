Москва, 7 февраля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия остаётся лидером в вопросах организации крупных спортивных турниров. Об этом глава государства сказал 7 февраля во время совещания по подготовке зимней Универсиады 2019 года, которая будет проходить в Красноярске.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент России также отметил, что наша страна продолжает занимать лидирующие позиции в мировом спорте.

«Несмотря на ситуацию, которая вокруг российского спорта сейчас развивается и в олимпийском цикле сегодняшнем, без всяких сомнений наша страна остаётся и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что масштабные турниры, планируемые к проведению в РФ, должны соответствовать той высокой планке, которая была задана на Универсиаде в Казани и на зимних Олимпийских играх в Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля глава РФ Владимир Путин, комментируя решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), призвал относиться к нему «без эйфории».

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Он подчеркнул, что решение CAS по 28 российским спортсменам не может не радовать. Также, по мнению главы государства, постановление суда лишний раз подтверждает, что подавляющее большинство российских спортсменов никогда не употребляли допинг.

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