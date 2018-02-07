Сургутский район, Югра, 7 февраля, 2018, 14:49 — ИА Регнум. В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа пенсионерка попалась на удочку мошенников и лишилась своих сбережений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 7 февраля, злоумышленники обманных путём сняли с её банковской карты кругленькую сумму.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

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Как рассказала сама потерпевшая, ей на мобильный телефон пришло СМС о списании 8,8 тыс. рублей с карты. Никаких покупок в это день женщина не совершала, поэтому позвонила по указанному в сообщении номеру телефона банка. Пенсионерки ответила, как она сама представилась, сотрудница кредитной организации. Она пояснила, что необходимо пройти в ближайший банкомат и засекретить карту.

«Следуя инструкциям мошенницы, женщина продиктовала коды, приходившие ей на сотовый телефон. Все денежные средства с её карты — почти 250 тыс. рублей — были списаны», — уточнили в Главке.

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Сотрудники полиции в очередной раз просят граждан быть внимательнее и не поддаваться на уловки мошенников.

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Подобных случаев мошенничества в России предостаточно. Только за последнее время в стране появилось несколько новых видом облапошивания граждан. Как сообщало ИА REGNUM, по одной из них злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками компаний сотовой связи, после чего просят набрать на телефоне некую комбинацию цифр. В результате мошенники получают доступ к сим-карте и мобильному банку.