Москва, 7 февраля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов изъяли у гражданина одной из стран Средней Азии более 10 кг наркотических средств, сообщила 7 февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

(сс) CWitte Фемида

По ее словам, на Сколковском шоссе полицейскими был задержан мужчина, у которого при личном досмотре изъято порошкообразное вещество неизвестного происхождения общей массой более 14 граммов.

При обследовании автомобиля подозреваемого, сотрудники полиции обнаружили еще четыре полимерных пакета с аналогичным веществом, которое, как показало исследование, является героином. Общая масса наркотиков — более 10 кг.

«В отношении 36-летнего гражданина одной из республик Средней Азии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Напомним, ранее в Магнитогорске бойцы Росгвардии задержали молодую девушку с партией наркотиков. Сейчас злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы.

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