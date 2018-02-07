Псков, 7 февраля, 2018, 14:39 — ИА Регнум. В День памяти Александра Пушкина школьники и студенты Псковской области напишут Пушкинский диктант. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, эта акция пройдёт в регионе впервые 8 февраля в рамках 25-го Пушкинского театрального фестиваля.

Орест Адамович Кипренский. Александр Пушкин. 1827

Диктант напишут ученики 7-х и 8-х классов всех школ региона, а также студенты и сотрудники факультета русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета. По данным управления образования Псковской области, ожидается, что всего диктант напишут около 13 тыс. человек.

«В Псковской области есть давняя традиция регулярно делать молодым людям так называемые «пушкинские прививки»: через знакомство с великим поэтом, писателем, философом, его произведениями и великолепными пушкинскими местами не только воспитывать юных псковичей, но и побуждать их самих творить, экспериментировать, создавать новое. Пушкинский диктант является одной из форм таких «прививок», — отметил начальник управления образования Псковской области Александр Седунов.

Текст диктанта составили по материалам литературоведческой книги поэта, переводчика и журналиста Всеволода Рождественского «Читая Пушкина». Его прочтёт актёр Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков.

Кроме того, 8 февраля в Пушкинских Горах пройдет областной конкурс чтецов произведений Пушкина.

Отметим, что мероприятия ко дню памяти Александра Пушкина начинается в Псковской области сегодня, 7 февраля, с презентации книги «А.С. Пушкин и православие» в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

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В годовщину смерти поэта 10 февраля в Святогорском Свято-Успенском монастыре состоится панихида. По традиции, она начнётся ровно в 14:45 — в тот час, когда Василий Жуковский остановил стрелки часов в кабинете Пушкина в его последней квартире на Набережной реки Мойки, 12 в Санкт-Петербурге.