Москва, 7 февраля, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы могут направить запрос в правоохранительные органы с просьбой обратить внимание на работу Министерства экономического развития РФ (МЭР) в связи с информацией о недобросовестном распределении господдержки. Как передает корреспондент 7 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя выступление зампредседателя Счетной палаты Веры Чистовой в рамках «правительственного часа» с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«В ходе наших мероприятий мы выявляем признаки, мягко говоря, недобросовестного проявления при предоставлении соответствующей господдержки. Например, представление финансовой поддержки четырем обществам с ограниченной ответственностью. А учредитель у них один и тот же. Еще 22 зарегистрировано малых предприятий непосредственно перед предоставлением финансовой помощи», — рассказала Чистова.

Кроме того, по ее словам, Счетная палата зафиксировала, что круг предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые получают государственные средства, практически не меняется: год от года госфинансирование уходит одним и тем же людям и компаниям.

Такие данные контролирующего органа вызвали недоумение.

«Прозвучала информация о том, что выделенные средства получили фирмы, которые только зарегистрировались, более того, в четырех из них один учредитель — хотелось бы, чтобы было с вашей стороны разъяснено, почему такое происходит. Мы за собой оставляем право, в том числе такие полномочия есть и у профильного комитета, направить такую информацию в правоохранительные органы», — обратился Володин к Орешкину.

Кроме того, в ходе выступления Вера Чистова обратила внимание депутатов на то, что Минэкономразвития нарушает регламент, который ранее приняла Госдума. Речь идет о обязательном отчете в ходе парламентского часа в Госдуме о мерах, которые федеральные министры предпринимают в связи с замечаниями, которые есть у Счетной палаты к деятельности министерства.

«В зоне ответственности лично министра находятся четыре представления Счетной палаты», — заявила Чистова.

По ее словам, одно из них связано с некоторыми мероприятиями по проверке исполнения федерального бюджета за 2017 год. Так как реакции на замечания Счетной палаты от министра не последовало, палата говорит предписание. Второй документ, который уже полгода находится на рассмотрении в Минэкономразвития, связан с замечаниями Счетной палаты к методике расчета доходов ведомства.

Вячеслав Володин попросил Максима Орешкина пояснить ситуацию, связанную с представлениями, которые вынесла Счетная палата.