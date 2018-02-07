Запорожье, Украина, 7 февраля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Украинский Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) близок к банкротству, сообщает 7 февраля информационно-аналитическая группа «Auto-Consulting».

Иван Шилов ИА REGNUM ЗАЗ. Украина

Согласно сообщению, начиная с 2009 на заводе начались крупные проблемы. В 2007 году ЗАЗ выпустил 280 тыс. автомобилей, в 2008 году — 257,6 тыс., а в 2009 году — только 46,1 тыс. машин (в 5,5 раз меньше, чем в 2008 году). В первую очередь снижение производства было связано с экономическим кризисом. Также Украина вступила в ВТО, что привело к снижению ввозных пошлин в 2008 году.

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В 2014—2015 году после государственного переворота на Украине произошла девальвация гривны, что привело к четырехкратному сокращению производства ЗАЗ — до 13,1 тыс. автомобилей в 2014 году и 3,9 тыс. машин в 2015 году. А в 2016 году завод выпустил недопустимо низкое количество автомобилей — 526 единиц при проектной мощности завода 150 тыс. автомобилей в год.

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Обвал продаж ЗАЗ произошел из-за бесконтрольного потока автомобилей из ЕС на «еврономерах», обнищание населения после «Евромайдана» и полное игнорирование украинскими властями автомобильной отрасли.

«Не исключаю, что в 2018 году завод не выпустит ни одного автомобиля», — сказал глава управляющей компании «УкрАвто» Тариэл Васадзе.

Напомним, после «Евромайдана» в 2013—2014 годах на Украине начался системный кризис. Так, стоимость газа для населения выросла в 10 раз, а средние доходы украинских семей снизились в несколько раз.