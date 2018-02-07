Москва, 7 февраля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации открыло горячая линия по вопросам земель сельхозназначения, сообщили в Минсельхозе.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

Планируется, что по горячей линии «Моя земля» можно будет получить ответы на вопросы по выделению и оформлению земельных участков.

Также выяснить, как продлеваются договоры аренды на новый срок или как можно выкупить участок.

Кроме того, гражданам РФ ответят на вопросы взаимодействия с региональной властью в сфере оборота земель сельхозназначения.

Вопросы на горячую линию «Моя земля» может задать любой желающий. Ответственным выступает департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности.

Присылать вопросы жители России могут по электронной почте: zemlya@mcx.ru, а также по телефону +7(499) 975−41−58.

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Как сообщало ИА REGNUM. ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что в России не используется от 20 до 40 млн га земель для сельхозработ.

«Эта задача нам по силам. В ближайшее время Минсельхоз представит предложения по освоению брошенных земель в Госдуму и Совет Федерации», — сказал Ткачёв.

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