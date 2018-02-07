Ярославль, 7 февраля, 2018, 14:45 — ИА Регнум. 7 февраля депутаты муниципалитета города Ярославля приняли решение о внесении стадиона «Спартаковец» в уставной капитал АО «Вознесенский», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Этот вопрос вызвал острые споры и перепалку бывшего главы Ярославля с нынешним.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Стадион «Спартаковец» стал настоящим «камнем преткновения» на заседании муниципалитета. Напомним, ранее у некоторых депутатов возникли подозрения, что инициатива мэрии по передаче стадиона может привести к тому, что жители Ярославля потеряют бесплатный общедоступный спортивный объект в центре города.

Однако, как доложил депутатам председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Андрей Овчинников, эти опасения совершенно беспочвенны.

«Принимая решение о передаче стадиона в уставной капитал АО «Вознесенский», мы исходили из соображений сохранения его нынешнего целевого использования. Предположение о продаже стадиона в частную собственность, изменение его функций или строительство на этом месте жилья или еще каких-либо объектов являются необоснованными. В связи с уставом общества, одним из основных видов его деятельности является деятельность в области культуры, спорта, досуга и развлечений. У общества имеется большой опыт работы со спортивными объектами. Могу напомнить, что ранее в хозяйственное ведение МУП «Вознесенский», а потом в уставной капитал общества были переданы спортивные объекты, за период эксплуатации которых были проведены работы по замене оборудования, капитальные ремонты и так далее, что за счет бюджета сделать было невозможно», — сказал председатель КУМИ мэрии Ярославля Андрей Овчинников.

Председатель КУМИ не один раз повторил, что поддержание стадиона «Спартаковец» в надлежащем виде требует больших финансовых вложений, «что сейчас невозможно в связи с острым дефицитом бюджета». А потому в данной ситуации включение стадиона в уставной капитал АО «Вознесенский» — это единственно возможный выход. Какие-либо иные решения при условии отсутствия финансирования приведут к тому, что состояние стадиона будет и дальше ухудшаться и негативно скажется прежде всего на интересах жителей.

«Передача стадиона в уставной капитал АО «Вознесенский» позволит снять нагрузку на бюджет города и поддерживать стадион в надлежащем состоянии. Принципиальная позиция мэрии города: какое-либо отчуждение акций АО «Вознесенский» не планируется. Более того, напомню, что функция контроля финансово-хозяйственной деятельности общества возложены на Совет директоров, куда в том числе входят и депутаты» — успокаивал народных избранников Овчинников.

Однако это подействовало не на всех: например, депутат Наталья Бобрякова попросила привести конкретные цифры по финансовому положению АО «Вознесенский». Ее интересовало: не ляжет ли «Спартаковец» на него непомерной ношей, если сегодня плановая прибыль «Вознесенского» — 2,8 млн рублей, а расходы по содержанию стадиона — 2 — 2,5 млн.

Однако председатель муниципалитета Артур Ефремов в подробности углубляться не пожелал и напомнил, что депутатам в раздаточных материалах все предварительные цифры указаны, останавливаться на этом подробнее нет смысла.

Остался без ответа и вопрос Евгении Овод, которая обратила внимание, что изначально в презентации, которая оказалась в распоряжении депутатов только накануне заседания муниципалитета, была указана цифра на содержание стадиона в 2017 году в 700 тыс. рублей, а сейчас она неожиданно возросла до 2 млн рублей.

«Стадион Спартаковец очень значимое для ярославцев место, внимательно изучив все документы по передаче в актив «Вознесенского» этого стадиона, встает вопрос — сохранится ли его доступность для ярославцев?» — спросила Евгения Овод.

Очередные заверения представителей мэрии о том, что стадион как был доступен для горожан, так и останется, никаких планов выстроить там забор и ограничить доступ нет, при приватизации закладывается обязательное условие сохранение статуса этого объекта как стадиона, депутата не устроили. Евгения Овод попросила мэра Ярославля публично пообещать, что стадион останется доступным для всех горожан.

«Можно ли получить от вас такое обещание, что после передачи стадион «Спартаковец» останется в таком же статусе, но будет выглядеть гораздо лучше?» — спросила мэра Евгения Овод.

«Как раз наша задача — изменить его внешний статус, а статус доступности останется тем же — стадион будет городским. Надеемся, что мы будем проводить общегородские мероприятия на этом стадионе, а не в яме, в которую он сейчас превращается. В бюджете нет денег, он не содержится должным образом. Мы должны из него сделать воистину стадион. А то, что он будет доступен — для этого мы все и делаем», — дал такое обещание Владимир Слепцов.

Но и после этого острые вопросы не прекратились. Экс-глава Ярославля, депутат Алексей Малютин попросил расшифровать: на что именно пойдут те самые 2 — 2,5 млн рублей, которые будут направлены «Вознесенским» на реконструкцию стадиона?

Представитель АО «Вознесенский» пояснил, что речь идет о нескольких основных статьях: это охрана стадиона, его уборка, приведение в надлежащий вид, зимой — расчистка от снега, которая на сегодняшний момент не делается, так как стадион находится в «подвешенном» состоянии. Летом же это работа дворников, косметический ремонт.

Но это вызвало очередной вопрос Алексея Малютина, который, подсчитав все затраты на содержание стадиона, заподозрил, что они будут даже меньше, чем те средства, которые сегодня выделяет город. Все это в конце-концов вывело мэра Ярославля из состояния спокойствия и он обрушился на дотошных депутатов:

«Почему у вас закрались подозрения? Вы вот предлагаете прокурора спросить. А при чем здесь прокурор? Что мы, продаем что ли куда-то стадион? Мы отвечаем за него, мэрия Ярославля, за то, чтобы он жил и работал. А те фантазии у вас в голове интересные — но они не будут реализованы, поверьте. Вы только что меня спрашивали — вы гарантируете, что стадион сохранится? Я сказал — да», — сказал Владимир Слепцов.

На это Алексей Малютин попросил мэра направить свой гнев на подчиненных, которые не смогли подготовить этот вопрос должным образом и дать все цифры депутатам.

Мэр обиделся.

«Если уж на то пошло, я очень много молчал. Если по «Вознесенскому» необходима информация — все открыто, нет проблем, все, что сегодня делаем, стараемся делать открыто, чтобы это было интересно для города и жителей. Но ваши острые вопросы — они ставят все под сомнение какое-то. Мы разберемся, про каким причинам вам не дали информацию и разъяснения. Давайте разбираться. Ведь это единичный случай, у всех депутатов нет вопросов, а у двух-трех возникают. Мне непонятна причина. Я сейчас ищу, дую на холодное — а вдруг что-то там прячется, подозрения обоснованы — и не могу найти. Потому что все, что сегодня делается, направлено только на улучшение», — сказал мэр и упрекнул депутатов в том, что они только критикуют, но сами не предлагают никаких решений по сохранению стадиона.

В итоге предложение депутата Евгении Овод проголосовать по «Спартаковцу» отдельно было отклонено, прогнозный план приватизации вместе со стадионом утвердили.