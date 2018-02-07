Париж, 7 февраля, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что все иранские военные должны покинуть Сирию, сообщает 7 февраля Al Arabia.

Плакат «Хезболла»

Глава внешнеполитического ведомства Франции причислил к иранским военным также ливанскую группировку «Хезболла», которая является союзников Тегерана.

Кроме того, Ле Дриан обвинил Дамаск в использовании химического оружия, на сей факт, по его словам, указывают «все данные», которые, впрочем, он не предоставил на суд общественности.

Министр также обвинил Турцию, Иран и Дамаск в нарушении международного права в Сирии.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается около семи лет. Активную роль в данном конфликте играют Турция, Иран и Россия, усилиями которых было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Это стало возможным благодаря вмешательству ВКС России в сирийский конфликт на стороне президента страны Башара Асада. При поддержки российской авиации террористы были изгнаны из ключевых районов страны.