Ярославль, 7 февраля, 2018, 14:23 — ИА Регнум. В Ярославле руководство города и депутаты муниципалитета «банят» в социальных сетях общественных активистов. Об этом сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

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Первой забила тревогу градозащитница Елена Богданова, которая одновременно является помощником депутата областной думы.

«Случайно обнаружила, что мэр Ярославля Владимир Слепцов меня «забанил». Почему я оплачиваю работу его помощников, разговаривающих за него в соцсетях, а меня лишили возможности получать информацию о жизни города? Любовь Сурова, глава района, где я проживаю, тоже не хочет предоставлять информацию и «забанила» меня в соцсетях! За что? Женские капризы на муниципальных должностях надо забыть! Депутат муниципалитета по моему району Михаил Писарец «забанил» меня после жалобы на него в прокуратуру», — написала на своей странице в соцсетях Елена Богданова.

Градозащитница рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что у нее нет проблем с областными властями.

«Они всегда отвечают, подробно разъясняют. А вот с муниципальными властями не сложилось. Исключение — только депутат Юлия Миронова, которая всегда отвечает на мои сообщения. Владимир Слепцов раньше тоже был доступен, но когда его отругал губернатор за ремонт фонтана и я это прокомментировала, то меня «отключили», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Елена Богданова.

Общественник Евгений Жаворонков, один из авторов проекта «Неравнодушный Ярославль» сказал корреспонденту ИА REGNUM, что его «забанила» глава администрации Кировского и Ленинского района Любовь Сурова после вопроса о «гибком» применении федерального закона о митингах.

Сама Любовь Сурова пояснила, что готова общаться со всеми, но при этом люди должны быть корректными и соблюдать правила общения.

«В общении на своей личной странице в Facebook с поистине неравнодушными гражданами ценю конструктив, конкретику и взаимное уважение. В постах же Елены вышеперечисленного не наблюдается. Поэтому если есть желание на самом деле без ложной нарочитости и привлечения к себе внимания любой ценой быть полезной району и городу, я буду этому только рада. Но основополагающие принципы общения как в жизни, так и в сети для меня останутся неизменными», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Любовь Сурова.

Глава района попросила не забывать про официальные коммуникационные каналы общения, а по острым вопросам приходить на личный прием в администрацию Кировского и Ленинского районов.