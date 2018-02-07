Власти Ярославля «банят» в соцсетях общественных активистов
Ярославль, 7 февраля, 2018, 14:23 — ИА Регнум. В Ярославле руководство города и депутаты муниципалитета «банят» в социальных сетях общественных активистов. Об этом сообщает корреспонденту ИА REGNUM.
Первой забила тревогу градозащитница Елена Богданова, которая одновременно является помощником депутата областной думы.
«Случайно обнаружила, что мэр Ярославля Владимир Слепцов меня «забанил». Почему я оплачиваю работу его помощников, разговаривающих за него в соцсетях, а меня лишили возможности получать информацию о жизни города? Любовь Сурова, глава района, где я проживаю, тоже не хочет предоставлять информацию и «забанила» меня в соцсетях! За что? Женские капризы на муниципальных должностях надо забыть! Депутат муниципалитета по моему району Михаил Писарец «забанил» меня после жалобы на него в прокуратуру», — написала на своей странице в соцсетях Елена Богданова.
Градозащитница рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что у нее нет проблем с областными властями.
«Они всегда отвечают, подробно разъясняют. А вот с муниципальными властями не сложилось. Исключение — только депутат Юлия Миронова, которая всегда отвечает на мои сообщения. Владимир Слепцов раньше тоже был доступен, но когда его отругал губернатор за ремонт фонтана и я это прокомментировала, то меня «отключили», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Елена Богданова.
Общественник Евгений Жаворонков, один из авторов проекта «Неравнодушный Ярославль» сказал корреспонденту ИА REGNUM, что его «забанила» глава администрации Кировского и Ленинского района Любовь Сурова после вопроса о «гибком» применении федерального закона о митингах.
Сама Любовь Сурова пояснила, что готова общаться со всеми, но при этом люди должны быть корректными и соблюдать правила общения.
«В общении на своей личной странице в Facebook с поистине неравнодушными гражданами ценю конструктив, конкретику и взаимное уважение. В постах же Елены вышеперечисленного не наблюдается. Поэтому если есть желание на самом деле без ложной нарочитости и привлечения к себе внимания любой ценой быть полезной району и городу, я буду этому только рада. Но основополагающие принципы общения как в жизни, так и в сети для меня останутся неизменными», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Любовь Сурова.
Глава района попросила не забывать про официальные коммуникационные каналы общения, а по острым вопросам приходить на личный прием в администрацию Кировского и Ленинского районов.