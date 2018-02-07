Рим, 7 февраля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Бывший Папа Римский Бенедикт XVI заявил в письме, опубликованной 7 февраля итальянской прессой, что он доживает свои последние годы и совершает «паломничество в сторону своего дома», сообщает британское агентство Reuters.

Бенедикт XVI

Письмо папы Римского, который стал первым за шесть веков главой Римско-католической церкви, отрекшимся от своего престола, появилось в издании Corriere della Sera. В нем он поблагодарил читателей за их пожелания.

«Я тронут тем, что столь многие читатели хотят знать, как я провожу дни в этот, последний период своей жизни», — написал он.

«Я могу только сказать, что с медленным угасанием моих физических сил я совершаю паломничество в сторону дома», — добавил он.

Напомним, Папа Римский Бенедикт XVI был 265-м понтификом Римско-католической церкви. Он вступил на свой пост 7 мая 2005 года и покинул его 11 февраля 2013 года.