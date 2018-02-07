Москва, 7 февраля, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Российский офис BMW сменил руководителя, сейчас должность генерального директора «BMW Group Россия» займет Штефан Тойхерт, информация подтверждена инсайдером, близким к руководству компании, об этом 7 февраля сообщило агентство «Автостат».

StockSnap Руль автомобиля BMW

Это уже не первое место работы Штефана Тойхерта в Российском офисе BMW, в период с января 2010 года по декабрь 2012-го он занимал должность руководителя отдела продаж компании.

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Сейчас Тойхерт приехал из Тайланда, он руководил там местным отделением автопроизводителя. На посту генерального директора «BMW Group Россия» он сменить Максимилиана Келльнера.

Причины, по которым Келльнер оставил должность не озвучиваются. В компании сообщили, что за время его правления компания находилась «в «зеленой зоне» по всем ключевым экономическим показателям».

Напомним, Максимилиан Келльнер занимал свою должность в марте 2017 года, таким образом, он не проработал на ней даже год. Его предшественница — Елена Смирнова оставила пост, поскольку решила, что хочет уделять больше времени своим детям.