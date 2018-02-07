Москва, 7 февраля, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Сегодня, 7 февраля, в российских школах проходит повторный этап написания итогового сочинения (изложения) для выпускников, получивших «незачет», и те, кто не смог прийти в основной период сдачи экзамена, сообщили в Рособрнадзоре.

И. Тихий. Экзамен. 1957

Пишут итоговое сочинение в дополнительный срок около 21,2 тыс. человек, в том числе 19,4 тыс. выпускников 2017 года. Около 1 тыс. участников решили писать изложение.

В ведомстве отметили, что большинство выпускников 2017 года успешно написали сочинение в основной срок 6 декабря 2017 года.

В этот день сочинение писали 645 тыс. участников, порядка 98% выпускников получили за сочинение «зачет».

Для написания итогового сочинения (изложения) выделяется 3 часа 55 минут. Рекомендуемый объем итогового сочинения — не менее 350 слов, итогового изложения — 250−300 слов.

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах определены пять основных направлений тем сочинений на 2017/18 учебный год: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

Результатом итогового сочинения может быть «зачет» или «незачет». Вузы могут учесть результаты итогового сочинения при зачислении абитуриентов.

Отметим, для школьников, получивших за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный результат «незачет», в основной и повторный период сдачи, предусмотрен еще один дополнительный срок написания сочинения — 16 мая 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, итоговое сочинение 6 декабря 2017 года писали более 650 тысяч российских школьников.

Основные направления тем итогового сочинения на 2017−2018 учебный год: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

Напомним, в 2016 году итоговое сочинение 7 декабря писали более 625 тысяч школьников. Основными направлениями тем сочинений в 2016—2017 учебном году были: «Разум и чувство», «Честь и бесчестье», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки» и «Дружба и вражда».

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