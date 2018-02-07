Брюссель, 7 февраля, 2018, 14:02 — ИА Регнум. США возобновили оказание давление на своих партнеров по блоку НАТО в Европе с целью принудить их начать проведение долгосрочной операции по обучению и предоставлению советников военным Ирака, сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Так, глава министерства обороны США Джеймс Мэттис отправил в январе письмо в штаб-квартиру НАТО с призывом начать официальную миссию блока в Ираке, которая бы предполагала постоянное или полупостоянное наличие войск в Ираке. После трех лет борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Вашингтон стремится предотвратить появление новых радикальных организаций. И хотя страны НАТО и располагают советниками в Ираке, их число не превышает 20 человек. Главы оборонных ведомств стран блока, как ожидается, обсудят запрос США на следующей неделе в Брюсселе, а решение может быть принято на саммите в июле.

По словам дипломатов стран североатлантического альянса, в своем письме Мэттис не стал касаться деталей, однако предложил создать ряд военных академий и военную доктрину для министерства обороны Ирака. Другие высказанные им идеи включают в себя обучение разминированию, техническому обслуживанию техники времен Советского Союза и медицинской подготовки.

«США подталкивают НАТО к тому, чтобы блок играл более активную роль в Ираке, не боевую, но долгосрочное участие», — заявил один высокопоставленный дипломат при условии соблюдения его анонимности.

«Это подозрительно сильно напоминает еще один Афганистан», — подчеркнул он, имея в виду длительный конфликт в этой стране, где страны НАТО финансируют и тренируют местные силы. — Мало кто из союзников захочет этого».

При этом в Пентагоне отказались подтверждать или опровергать факт отправки письма. Официальный представитель ведомства подчеркнул, что «администрация США по-прежнему ищет способы, с помощью которых союзники могут сделать дополнительный вклад в борьбу с террористическими организациями».

Напомним, данная информация появилась на фоне сообщений о частичном выводе американских военных из Ирака в Афганистан.