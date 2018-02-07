Москва, 7 февраля, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остаётся лидером мирового спорта. Соответствующее заявление он сделал 7 февраля во время совещания по подготовке зимней Универсиады 2019 года, которая пройдёт в Красноярске.

Getbg.net Олимпийские кольца

«Несмотря на ситуацию, которая вокруг российского спорта сейчас развивается и в олимпийском цикле сегодняшнем, без всяких сомнений наша страна остаётся и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий», — сказал Путин.

Он добавил, что помимо чемпионата мира по футболу 2018 года, Россия примет боксёрский турнир в Сочи в 2019 году. Кроме того, в 2021 году в Сыктывкаре состоится чемпионат мира по хоккею с мячом, а в 2022 году Казань примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

По словам главы государства, все масштабные соревнования должны соответствовать высокой планке, заданной на Универсиаде в Казани и на Олимпийских играх в Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), снявшего обвинения с 28 российских спортсменов в употреблении допинга. Российский лидер призвал относиться к решению суда в Лозанне «без эйфории».

Читайте также: Путин: К решению CAS по 28 российским атлетам нужно относиться без эйфории