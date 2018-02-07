Купертино, США, 7 февраля, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Компания Apple может вернуть владельцам старых моделей iPhone часть денег за вынужденный ремонт. Об этом сообщает AKKet.

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По информации издания, владельцы всех моделей iPhone, за исключением iPhone 8, 8 Plus и X, могут обратиться в сервисные центры за возвратом денег, потраченных ими на замену аккумулятора.

Однако это могут сделать только те, кто заменил батарею на своём устройстве ещё до того, как Apple объявила о 50%-й скидке на замену аккумулятора.

Всё дело в том, что в декабре 2017 года Apple призналась в том, что умышленно замедляла работу старых моделей iPhone для стимулирования продаж устройств из новых линеек. Причём замедление было связано с ухудшением работы аккумуляторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Apple анонсировала новую операционную систему, после установки которой пользователи смогут отключать функцию замедления работы старых iPhone.

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