Ярославль, 7 февраля, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Ярославский паровоз-памятник отремонтируют и приведут в рабочее состояние. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Северной железной дороги.

Пресс-служба СЖД Паровоз в Ярославле

Узкоколейный паровоз серии Гр-332, выпущенный в 1951 году на заводе в Бабельсберге (Германия), с 1986 года стоит на территории Ярославской детской железной дороги. Руководство СЖД приняло решение дать памятнику вторую жизнь. Он будет отремонтирован в Санкт-Петербурге, после чего вернется обратно, но уже не в качестве памятника, а как единица подвижного состава.

«Мы нашли два более или менее «живых» паровоза. Один из них в Ярославле, а другой в Шарье. Эксперты сказали, что они могут ездить. Будут ли на дровах или на другом топливе — пока неизвестно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по работе со СМИ Северной железной дороги Светлана Шубина.

Уже в феврале паровозы демонтируют с их постаментов и передислоцируют к местам капитального ремонта. Где именно они будут работать и в каком качестве, в СЖД пояснить не смогли, сообщив, что этот вопрос еще решается.