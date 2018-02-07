Калуга, 7 февраля, 2018, 13:40 — ИА Регнум. В день выборов президента России 18 марта 2018 года калужские бездомные смогут проголосовать на избирательном участке в Народном доме на улице Ленина. Также по одному избирательному участку для бездомных выделено в каждом районном центре области. Об этом 7 феврали сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском облизбиркоме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Между тем, Центральная избирательная комиссия РФ ожидает, что в голосовании в день выборов президента страны смогут принять участие более 100 тыс. людей без определенного места жительства. Об этом 6 февраля на заседании Центризбиркома сообщил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в предстоящих выборах президента Российской Федерации на территории Калужской области будут работать 729 избирательных участков. Ещё три участка откроют в местах временного пребывания избирателей: в областной больнице, в следственном изоляторе и один для лиц, не имеющих регистрации.