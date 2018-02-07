Бишкек, 7 февраля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В течение ближайших четырех лет департамент сельского хозяйства США намерен потратить $15 млн (около 858,3 млн рублей) на переоборудование пищевых блоков в 430 школах Киргизии, обучение поваров и поставку в учебные заведения обогащенных и витаминизированных продуктов. Об этом заявил завотделом образования, культуры и спорта Аппарата правительства Алмазбек Бейшеналиев на пресс-конференции.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

По его сделано это будет в рамках программы Макговерна-Доула «Продовольствие для образования и детское питание», которая реализуется в республике с 2012 года.

«Проект охватывает в основном регионы, и он реализуется в четыре этапа. На сегодня он охватывает 500 школ, и на период с 2018 по 2021 годы мы заключили контракт на введение еще 430 школ. Будут предоставлены 2 680 тонн продовольствия для 86 тысяч учащихся начальных классов и около 5 тысяч воспитанников детских садов по всей стране», — уточнил чиновник.

Напомним, что программа «Продовольствие для образования и детское питание», реализуемая при поддержке департамента сельского хозяйства США, работает в Киргизии с 2012 года. За это время в рамках этого проекта была оказана поддержка 154 школам и 481 детскому саду.

Отметим также, что Всемирная продовольственная программа ООН при финансовой поддержке России реализовала в Киргизии ряд проектов по оптимизации школьного питания. Благодаря этому теперь в республике функционируют 2 207 школьных столовых, а рацион учащихся стал включать в себя не только булочки и чай, но и горячее питание.