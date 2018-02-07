Астана, 7 февраля, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Казахстанские чиновники в интеграционных структурах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пребывают в спящем режиме, заявил спикер Мижилиса парламента республики Нурлан Нигматулин, сообщает 7 февраля «Казинформ».

Putin.kremlin.ru Лидеры стран-членов ЕАЭС

По мнению спикера, чиновники в ЕАЭС не защищают права и интересы казахстанских предпринимателей. Они не помогают в решении актуальных вопросов.

«Естественный вопрос, а чем они вообще там занимаются? Содержатся за государственные деньги, в том числе и за средства налогоплательщиков, тех же бизнесменов», — выразил недовольство Нигматулин.

Он добавил, что российские производители цемента ежегодно поставляют в Казахстан около 700 тонн готовой продукции, а казахстанские производители встречают серьезные проблемы.

По словам спикера, проблемы с экспортом цемента возникли из-за недоработки чиновников в ЕАЭС, которые никак не отреагировали на изменение стандартов и правил сертификации экспортного цемента в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2017 года взаимный товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 30% и составил $12,3 млрд. Основная доля как экспорта, так и импорта приходится на Россию.