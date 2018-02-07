Санкт-Петербург, 7 февраля, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, экс-куратор строительства стадиона на Крестовском острове Марат Оганесян останется под стражей еще на три месяца. Такое решение вынес сегодня, 7 февраля, Санкт-Петербургский городской суд.

Gov.spb.ru Марат Оганесян в бытность вице-губернатором Петербурга

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Оганесяна, продлена до 16 мая 2018 года, сообщили в суде. Обвиняемый и адвокаты просили суд избрать меру в виде домашнего ареста, однако суд не нашел для этого оснований.

Марат Оганесян обвиняется в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) при строительстве стадиона, ранее известного как «Зенит-арена». По данным следствия, при участии Оганесяна в 2014 году было похищено более 50 млн рублей из суммы, предназначавшейся на покупку большого видеотабло для футбольной арены.

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Контракт был заключен между генподрядчиком ООО «Инжтрансстрой-СПб» и ЗАО «ТДМ». По версии следствия, Марат Оганесян, курировавший строительство в должности вице-губернатора Петербурга, обеспечил привлечение ЗАО «ТДМ» в качестве субподрядчика. Затем, утверждает следствие, чиновник организовал перечисление этой компании аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые затем похитили через подставные фирмы.

Марата Оганесяна задержали в ноябре 2016 года. С тех пор он находится в изоляторе, ему многократно отказывали в переводе под домашний арест.