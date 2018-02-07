Ярославль, 7 февраля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Заведующий кафедрой регионоведения и туризма Ярославского государственного университета имени Демидова Андрей Данилов не считает достаточно убедительным новый туристический бренд области «Ярославия — среднерусская Гардарика». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. Презентация бренда состоялась накануне в правительстве области и вызвала бурное, подчас крайне негативное обсуждение в социальных сетях. Департамент туризма привлекал Данилова в качестве эксперта при обсуждении бренда.

Андрей Тутариков Андрей Данилов

«Исторически понятие Гардарика применимо к территориям, прилегавшим к знаменитому средневековому «пути из варяг в греки», т. е. к Западу и Северо-Западу России: к Новгороду, к Смоленску, но не к Ярославлю. Поэтому у разработчиков и возникло это уточнение — среднерусская. Но само звучание сложно для уха, оно напоминает орфографический диктант, забор из букв и звуков, это непросто выговорить и запомнить. «Среднерусская Гардарика» звучит наукообразно, а слоган должен быть простым, ярким, эмоциональным», — сказал Андрей Данилов.

Эксперт обращает внимание на то, что слоган сложен для восприятия не только фонетически, но и по смыслу — большинство людей просто не знает, что такое «Гардарика».

"Это, кстати, осознают и сами разработчики. Даже люди с высшим гуманитарным образованием, кроме историков, не всегда понимают, что это такое. Определенная эмоциональность тут всё же присутствует, это такое рычащее словосочетание, но оно требует разъяснения. И еще большая просьба — давайте не называть это брендом. Бренд невозможно создать, его можно только вырастить, он должен естественно развиваться, поддерживаясь и корректируясь усилиями властей. Разработчиками предложена упаковка, визуальное и вербальное выражение идеи бренда в словах и образах. То, что за основу взяты древнерусские города — это правильно, это наше преимущество. Но образ солнца смущает: все-таки у нас не самый солнечный край, у туристов может возникнуть противоречие ожидаемого (солнце) и полученного», — говорит Андрей Данилов.

Главная же претензия к разработчикам в том, что они не показали властям и местному экспертному сообществу методику исследований, которые привели именно к таким результатам.

«Основная их аргументация сводилась к субъективному: «нам кажется, мы уверены». А в основе работы должны быть приведены результаты социологических исследований, ассоциативные опросы, которые и должны были выявить отношение к визуальному или словесному воплощению бренда. Например, для англоговорящей аудитории. В английском языке корень «гард» больше связан с охраной. Мне сложно сказать, не вызовет ли это у носителей английского языка нежелательные ассоциации. Мне неизвестно, насколько понятие «гардарика» известно и закреплено в европейской культуре. То, что сделано — процесс необходимый, область давно нуждалась в наборе инструментов для продвижения, причем не только в туристском плане. Но то, как это сделано, недостаточно убедительно», — сказал корреспонденту заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. Демидова, кандидат исторических наук Андрей Данилов.

Эксперт полагает, что представленные материалы можно использовать, но они нуждаются в дальнейшей доработке.