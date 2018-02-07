Санкт-Петербург, 7 февраля, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Рост цен на гостиничные номера в Санкт-Петербурга в целом за 2018 год может составить 10−15%. Об этом говорится в аналитическом исследовании компании NAI Becar, поступившем 7 февраля в ИА REGNUM. Причиной подорожания станет растущий спрос на туристические продукты Петербурга и проведение в городе матчей Чемпионата мира по футболу предстоящим летом.

Дарья Драй ИА REGNUM Арка Главного Штаба

Как подсчитали эксперты, в минувшем 2017 году гостиничный рынок Северной столицы увеличился на 890 номеров в 10 отелях, что стало самым высоким показателем после 2010 года. Таким образом, к началу 2018 года номерной фонд Петербурга составил 24 тыс. номеров в 360 качественных отелях.

Максимальную долю на рынке (без учета мини-отелей) занимают гостиницы класса «4 звезды» — на них приходится 46% номерного фонда. Еще 41% — номера трёхзвездных отелей, 13% — пятизвёздные отели.

Помимо традиционных гостиниц, растет сегмент низкобюджетных средств размещения — хостелов и отелей 2*.

В первом полугодии 2018 года на петербургский рынок выйдут два проекта масштабных хостелов российских и зарубежных операторов совокупным количеством номеров более 250, сообщили авторы исследования. Это объясняется туристической популярностью Петербурга, что привлекает в город в том числе международных игроков рынка.

«По данным бронирующих компаний, Санкт-Петербург является одним из лидеров по бронированию хостелов (наряду с Москвой и Казанью) и отелей 2* (не уступая Москве и Сочи). По оценке экспертов, тенденция диктуется увеличением числа туристов, предпочитающих комфорту мобильность и впечатления», — отмечают аналитики гостиничного рынка.

Показатель загрузки гостиниц Санкт-Петербурга в 2017 году достиг 73%. Средний тариф в течение прошлого года поднялся и составляет 6800 руб./сутки. При этом средняя стоимость проживания в городе в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу на текущий момент выросла на 40%, а больше всего подорожали хостелы, апартаменты и отели 4*.

Эксперты прогнозируют, что в 1−2 кварталах 2018 года в Петербурге произойдет открытие еще 500−700 гостиничных номеров. Рост загрузки гостиниц в 2018 году может увеличиться на 1−3%, а стоимость размещения — на 10−15%.

«Санкт-Петербург развивается как туристическое направление, и предпринимается множество мер для увеличения потока как развлекательного, так и событийного туризма. Поэтому мы позитивно смотрим в будущее и не ожидаем сильного спада в спросе после чемпионата мира», — говорит Евгения Гиль, руководитель дивизиона управления апарт-отелями NAI Becar.

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Напомним, в 2017 году Санкт-Петербург, по официальным данным, посетили около 7,5 млн человек. Около половины турпотока составляют российские граждане, вторую половину — иностранные. В сравнении с 2016 годом туристический поток в минувшем году вырос на полмиллиона человек. Рекордным оказался и пассажиропоток аэропорта Пулково — более 16 млн пассажиров.

Летом 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поставил задачу увеличить туристический поток вдвое, до 15 млн человек. В комитете по развитию туризма считают эту задачу реальной: по оценкам Всемирной туристской организации, Петербург и с нынешней инфраструктурой способен принимать до 18 млн человек в год.