Берлин, 21 июня, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц ещё на посту министра финансов ФРГ планировал заключить тайную сделку с США для предотвращения введения Вашингтоном санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 20 июня написала газета Handelsblatt, ссылаясь на документы немецкого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По сведениям издания, Шольц одобрял проект и на протяжении нескольких лет «активно вступался за него». С помощью сомнительной сделки он пытался удержать США от введения санкции в отношении газопровода. На посту министра финансов ФРГ Шольц воздействовал на администрацию США в годы правления Дональда Трампа, прежде всего — на своего американского коллегу Стивена Мнучина, отвечающего за санкции. Утверждается, что Шольц летом 2020 года отправил ему письмо с предложением инвестировать 1 млрд евро из бюджета ФРГ в строительство терминалов по приёму сжиженного природного газа в северной части Германии. Для этого от Вашингтона требовалось снять санкции против «Северного потока — 2», написали авторы.

В правительстве США не одобрили предложение и назвали его «чушью».

Также журналисты узнали, что реализацию проекта активно поддерживали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг.

Как передавало ИА Регнум, визит Олафа Шольца в США в марте 2023 года был экстренным и проходил почти без сопровождения прессы. В аналогичном стиле в 2014 году «вызывали на ковер» в Вашингтон Ангелу Меркель, после чего она согласилась на введение санкций против России. Шольцу, вероятно, было сказано, что именно Германия должна будет взять на себя основной «груз» украинского конфликта. «Ставленнику Байдена» было при этом, возможно, сказано, что если он вдруг решит отказаться выполнять полученные инструкции, ему легко найдут замену, считает сенатор Андрей Климов.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и нынешний канцлер Олаф Шольц добивались строительства российского газопровода «Северный поток — 2» и действовали в интересах «Газпрома». США при этом сопротивлялись новому проекту. Это следует из секретных документов, которые изданию Süddeutsche Zeitung по решению суда предоставило министерство экономики ФРГ. По данным журналистов, в мае 2016 года тогдашний посол Германии в США Петтер Виттиг пытался защитить будущий трубопровод в группе критически важных экспертов по энергетике. Он предостерёг группу от мысли, что «Северный поток — 2» — политически мотивированный германо-российский проект. Кроме того, в 2021 году Меркель отправила несколько своих доверенных лиц в Вашингтон после того, как со стороны президента США Джо Байдена прозвучала критика в отношении «Северного потока».

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» подорвали в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года назвал подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» очевидным терактом.