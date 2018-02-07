Москва, 7 февраля, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Из-за трудностей с проведением финансовых операций попавшие в «кремлевский доклад» воспользуются амнистией капиталов в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Рембрандт. Возвращение блудного сына. 1666-1669

Российские миллиардеры начали сталкиваться с дополнительными проверками связанных с ними финансовых операций за рубежом после публикации минфином США «кремлевского доклада», в котором фигурируют фамилии 210 чиновников и бизнесменов, сообщило агентство Bloomberg.

«Начали испытывать проблемы с переводом средств, работая со своим бизнесом за рубежом, и очевидно, что это будет подталкивать к тому, чтобы они переводили капиталы в другую юрисдикцию», — отметил Аксаков.

«И конечно, если мы создадим благоприятные условия, а законопроект об амнистии как раз в этом направлении, направят свои капиталы в страну. Я уверен, что в данном случае амнистия сработает намного более эффективно и будет работать на Россию», — заключил парламентарий.

Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов — с их принятием второй этап амнистии капиталов будет проходить с 1 марта 2018 до 28 февраля 2019 года включительно. В это время можно будет «безнаказанно» задекларировать свои зарубежные счета и активы, а также закрыть контролируемые иностранные компании.

30 января минфин США опубликовал открытую часть доклада о чиновниках и представителях бизнеса, которые входят в ближайшее окружение президента Владимира Путина — в списке 96 фамилий бизнесменов и 114 фамилий политиков, среди которых руководство ключевых компаний РФ. В США не исключают введения санкции в отношении фигурантов списка.