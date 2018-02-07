Калуга, 7 февраля, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Делегация Калужской области примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Как сообщили 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM в областном агентстве регионального о развития, представители региона станут участником дискуссионных площадок.

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Деловой программой предусмотрены переговоры с руководством компаний международного уровня. Возглавит делегацию калужский губернатор Анатолий Артамонов.

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На форуме запланировано подписание четырех соглашений о сотрудничестве с компаниями, реализующими проекты в строительной индустрии и сфере металлообработки, пищевой и сельскохозяйственной отрасли: ООО «МПТ-Пластик», ООО «Станкофлот», ООО «ГК «ПТМ-Калуга», ООО «Агроимпекс-Трейд». Прогнозируемый общий объем инвестиций по четырем проектам составит 1 млрд 340 млн рублей.

Напомним, одно из крупнейших и значимых мероприятий в экономической жизни страны — Российский инвестиционный форум — пройдёт в Сочи 15−16 февраля 2018 года. Форум в Сочи — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, место заключения многомиллионных контрактов.