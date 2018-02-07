Москва, 7 февраля, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В Москве 7 февраля стартовал второй этап заявочной кампании на получение льготных путёвок для детского отдыха летом 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгортура. Второй этап продлится до 21 февраля, в это время родители смогут забронировать базы из опубликованного списка лагерей. Так, летом московские дети будут отдыхать по льготным путевкам в 23 загородных лагерях и на 30 базах отдыха в Крыму, Краснодарском крае, Московской области, Средней полосе России и Белоруссии.

Боим (Бойм) Соломон Самсонович. Пионерский Артек. 1951

«Путёвки будут направлены родителям до 15 марта. Кроме того, родителям московских детей некоторых льготных категорий будет доступен денежный сертификат на самостоятельную организацию отдыха. Его сумма составляет 30 000 рублей», — подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, из 53 баз и лагерей для отдыха детей из льготных категорий 30 находятся в Крыму и Краснодарском крае, 13 — в Подмосковье и Средней полосе России, семь — в Кавказских Минеральных Водах, ещё три — в Белоруссии.

«На первом этапе заявочной кампании родители указывали приоритетные регионы отдыха. На основе этой информации проводился открытый конкурс среди баз отдыха и загородных лагерей. К постоянным туристическим направлениям в этом году добавятся новые регионы — Новая Москва, Вологодская и Архангельская области», — отметилгенеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.

После конкурсных процедур все представленные лагеря и базы прошли первый из трёх этапов проверки Мосгортура. В первом «раунде» сотрудники компании проверяли, соответствует ли инфраструктура лагеря той информации, которую подрядчик предоставлял на конкурсе. Второй этап проверок начинается перед началом сезона: специалисты проверяют факт устранения недочётов, которые были выявлены в ходе первой проверки, а также оценивают готовность к началу сезона. Третий этап относится к внеплановым проверка уже во время отдыха детей.

«В состав проверяющей комиссии входят специалисты МОСГОРТУРа и представители МосГИК. На сегодняшний день все базы для отдыха московских детей на летних каникулах прошли первый этап проверок МОСГОРТУРа», — подчеркнул Василий Овчинников.

Добавим, для отдыха детей детей будут организованы пять авторских программ Мосгортура: патриотическая «Семь ступеней отваги», спортивная «Форум ГТО», творческая «Яркие люди», научная «Путешествие во времени» и туристическая «Правильное путешествие». Кроме того, в инклюзивных сменах будет проводиться адаптированная версия творческой программы «Яркие люди» для отдыха детей с инвалидностью.

«Она направлена на то, чтобы дети почувствовали себя «звёздами». В зависимости от вида инвалидности школьников будут учить основам вокального и изобразительного искусства, актерского мастерства, публичного выступления, хореографии, журналистике. На инклюзивных сменах будут работать московские вожатые, которые прошли специальную подготовку по работе с детьми с ОВЗ в Центральной школе московских вожатых», — пояснили в пресс-службе.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, во время первого этапа отборочной кампании заявки на приобретение путёвок подали более 90 тыс. москвичей. Получить путевки на отдых и оздоровление, оплаченные из средств бюджета города Москвы, могут дети 13-ти льготных категорий. Самыми популярными направлениями в 2018 году ожидаются курорты Краснодарского края, Крым и Подмосковье.

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