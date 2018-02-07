На летнюю смену-2018 дети из Москвы получат путёвки в 53 лагеря
Москва, 7 февраля, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В Москве 7 февраля стартовал второй этап заявочной кампании на получение льготных путёвок для детского отдыха летом 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгортура. Второй этап продлится до 21 февраля, в это время родители смогут забронировать базы из опубликованного списка лагерей. Так, летом московские дети будут отдыхать по льготным путевкам в 23 загородных лагерях и на 30 базах отдыха в Крыму, Краснодарском крае, Московской области, Средней полосе России и Белоруссии.
«Путёвки будут направлены родителям до 15 марта. Кроме того, родителям московских детей некоторых льготных категорий будет доступен денежный сертификат на самостоятельную организацию отдыха. Его сумма составляет 30 000 рублей», — подчеркнули в пресс-службе.
Отметим, из 53 баз и лагерей для отдыха детей из льготных категорий 30 находятся в Крыму и Краснодарском крае, 13 — в Подмосковье и Средней полосе России, семь — в Кавказских Минеральных Водах, ещё три — в Белоруссии.
«На первом этапе заявочной кампании родители указывали приоритетные регионы отдыха. На основе этой информации проводился открытый конкурс среди баз отдыха и загородных лагерей. К постоянным туристическим направлениям в этом году добавятся новые регионы — Новая Москва, Вологодская и Архангельская области», — отметилгенеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.
После конкурсных процедур все представленные лагеря и базы прошли первый из трёх этапов проверки Мосгортура. В первом «раунде» сотрудники компании проверяли, соответствует ли инфраструктура лагеря той информации, которую подрядчик предоставлял на конкурсе. Второй этап проверок начинается перед началом сезона: специалисты проверяют факт устранения недочётов, которые были выявлены в ходе первой проверки, а также оценивают готовность к началу сезона. Третий этап относится к внеплановым проверка уже во время отдыха детей.
«В состав проверяющей комиссии входят специалисты МОСГОРТУРа и представители МосГИК. На сегодняшний день все базы для отдыха московских детей на летних каникулах прошли первый этап проверок МОСГОРТУРа», — подчеркнул Василий Овчинников.
Добавим, для отдыха детей детей будут организованы пять авторских программ Мосгортура: патриотическая «Семь ступеней отваги», спортивная «Форум ГТО», творческая «Яркие люди», научная «Путешествие во времени» и туристическая «Правильное путешествие». Кроме того, в инклюзивных сменах будет проводиться адаптированная версия творческой программы «Яркие люди» для отдыха детей с инвалидностью.
«Она направлена на то, чтобы дети почувствовали себя «звёздами». В зависимости от вида инвалидности школьников будут учить основам вокального и изобразительного искусства, актерского мастерства, публичного выступления, хореографии, журналистике. На инклюзивных сменах будут работать московские вожатые, которые прошли специальную подготовку по работе с детьми с ОВЗ в Центральной школе московских вожатых», — пояснили в пресс-службе.
Добавим, как сообщало ИА REGNUM, во время первого этапа отборочной кампании заявки на приобретение путёвок подали более 90 тыс. москвичей. Получить путевки на отдых и оздоровление, оплаченные из средств бюджета города Москвы, могут дети 13-ти льготных категорий. Самыми популярными направлениями в 2018 году ожидаются курорты Краснодарского края, Крым и Подмосковье.
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