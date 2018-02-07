Асбест, Свердловская область, 7 февраля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В Свердловской области произошла крупная коммунальная авария в городе Асбесте из-за которой без воды остались несколько социальных объектов и десятки многоквартирных домов. Прорыв трубы произошёл поздно вечером 7 февраля в районе дома № 25 по улице им. А.П. Ладыженского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.Авария произошла на сетях АО «Водоканала». О прорыве трубопровода, в результате которого залило всю проезжую часть, сообщили в единую диспетчерскую дежурную службу сотрудники центра «Спасение».

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В пресс-службе администрации городского округа сообщили, что на данный момент идёт ликвидация последствий коммунальной аварии. На место выехали аварийные бригады АО «Водоканал». В мэрии уточнили, что ночью вода была отключена, но в утренние часы коммунальщики возобновили подачу для того чтобы жители могли собраться на работу, а все образовательные учреждения были оповещены о предстоящих аварийных работах.

«В настоящее время станция 3 подъема остановлена, в связи с чем, отсутствует водоснабжение в 3 школах, 5 детских садах и жилых домах в районе улиц Калинина, Челюскинцев, Физкультурников, Чапаева, частично Пархоменко. Сейчас приток воды на месте аварии минимизирован. Расход по траншее увеличен до 3 метров, но до самой трубы мы пока еще не добрались», — сообщила директор АО «Водоканал» Надежда Маслакова.

Она отметила, что резервуары на станции наполнены на 50%, и это позволит подать воду в дома и учреждения сразу после ликвидации аварии. По словам Надежды Маслаковой, ремонтникам предстоит добраться до чугунной трубы, а в зимних условиях это необходимо делать с особой осторожностью.

«На ликвидации последствий аварийной ситуации задействовано 18 человек и 6 единиц техники, в том числе экскаватор, грейдеры, бойлер и другие, имеются течеискатель и все необходимые инструменты и материалы. Вся откаченная вода идет в канализационные сети. Работы ведутся», — заявила директор предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля крупная коммунальная авария произошла в Екатеринбурге по улице Дружининская. Произошёл прорыв трубы водоснабжения, в результате чего улицу залило водой, а близлежащие дома и школы на время ремонта трубопровода оставались без холодной воды.