Санкт-Петербург, 7 февраля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга раскритиковали городскую исполнительную власть за практику закрытых заседаний так называемого «малого правительства» и в целом за недостаток открытости, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

В городском парламенте сегодня, 7 февраля, принимали закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга». В частности, в законе есть статья, которая гарантирует право «неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности государственных органов» Северной столицы.

По сути, вопрос был техническим и приводил петербургское законодательство в соответствие с федеральным, но депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») предложил обсудить гораздо более насущную проблему.

Он напомнил, что Смольный давно ввел практику, согласно которой городское правительство публично собирается и транслирует свои заседания в интернете, в лучшем случае, раз в месяц. Как правило, к этому моменту все внутренние обсуждения нормативных актов уже завершены, и документы лишь формально принимаются.

«Решения же рождаются в кабинете губернатора или даже вообще не в кабинете, а по телефону они созваниваются, «малое правительство», и потом подписывают решения. Это что такое вообще? Получается, у нас есть общее правило, что заседания правительства, где принимаются решения, должны транслироваться. Но они могут провести такое заседание, о котором никто ничего не знает, оно не транслируется, никто этого не видит», — возмутился Ковалев.

Депутат предложил решить эту проблему радикально: если чиновники не хотят заседать публично, их заставят с помощью веб-камер.

«Давайте введем такой закон: если они в таком режиме работают, в тренировочных штанах перед компьютером сидят и разговаривают по телефону, давайте к каждому видеокамеру поставим дома и будем транслировать всё. Или тогда каждый раз перед камерами собирайтесь, как мы в Законодательном собрании. Либо так, либо эдак. Людей интересует не только результат, а и то, кто с какой позицией выступал, и на каком основании это принято. А узнать об этом можно, только посмотрев трансляцию. Это всё нужно прекратить», — подчеркнул «справоросс».

"Откуда у вас такая информация, кто в каких штанах сидит и работает?» — поинтересовался спикер Заксобрания Вячеслав Макаров («Единая Россия»). Но ответа не получил. Отметим, что городской парламент, как правило, проводит свои пленарные заседания каждую среду, и они в обязательном порядке транслируются на сайте Заксобрания.

На поправки к законопроекту «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга» депутаты дали одну неделю, в которую у Алексея Ковалева будет возможность включить туда свои предложения.

О том, как обычно проходят заседания правительства Санкт-Петербурга, можно почитать в декабрьском материале ИА REGNUM — «Как чиновники разрешают стеклобетонный новодел в центре Петербурга».