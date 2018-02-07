Калуга, 7 февраля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Калужской области в 2018 году из федерального бюджета выделен один миллиард рублей на строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в Калуге. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», сообщили 7 февраля в пресс-службе регионального правительства.

Детский хоккей

Субсидии, предоставляемые регионам из федерального бюджета, на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности утверждены распоряжением правительства РФ.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Егора Виркова, Дворец спорта «станет излюбленным местом для занятий спортом и отдыха не только для профессиональных спортсменов, но и всех жителей региона».

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«Во Дворце спорта предусмотрены спортивные объекты, зоны для развлечения и отдыха. Комплекс станет центром спортивной жизни региона и даст новый импульс развитию физкультуры и спорта не только Калуге, но и всей области», — подчеркнул глава министерства.

Напомним, по проекту спортивный комплекс в Калуге будет состоять из трёх частей, связанных между собой переходами. Ледовая арена с трибунами на три тыс. мест состоит из ледового поля с трибунами, раздевалок с душевыми, хореографического класса, зала акробатической подготовки, технического центра, помещений для работы фотографов, пресс-центра, ложи VIP персон, музея спортивной славы.

Водный комплекс с трибунами на 1065 мест представляет собой здание различной этажности (4−5 этажей). В нём расположатся 50-метровый плавательный бассейн, 25-метровый прыжковый бассейн, а также детский бассейн. Оборудуют в комплексе и универсальный зал, тренажерный зал для обучения плаванию, буфет. В 16-этажном корпусе на 250 мест расположатся комнаты для проживания спортсменов, конференц-зал, обеденная зона, технические и административные помещения.

Через всю территорию дворца спорта проведут пешеходное пространство, которое может использоваться как рекреация для посетителей и зрителей, так и для проведения культурно-развлекательных мероприятий.