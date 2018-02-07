Киев, 7 февраля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Закон, упрощающий процедуру приватизации государственного имущества, могут отменить 7 февраля в Верховной раде, сообщает «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Согласно сообщению, 7 февраля в повестке дня украинского парламента стоит множество вопросов о законопроектах и о ратификациях международных документов. Так, депутаты Верховной рады рассмотрят ратификацию различных соглашений между Украиной и Таиландом, Португалией, Молдавией.

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Одним из ключевых вопросов станет рассмотрение закона, отменяющего принятый ранее законопроект «О приватизации государственного имущества». Приватизационный закон позволяет упростить процедуру продажи гособъектов иностранным компаниям.

Напомним, ранее фонд государственного имущества (ФГИ) Украины представил список из около 200 наименований украинских гособъектов, подлежащих приватизации. К продаже выставлены предприятия из различных сфер жизни государства: химические, угольные, машиностроительные, сельскохозяйственные и другие.

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Также закон о приватизации разделит все гособъекты на крупные (с активами более $8,6 млн) и малые. Первые будут продаваться с привлечением советников, а вторые — на электронных торгах.