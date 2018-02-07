Москва, 7 февраля, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Бизнес-омбудсмен Борис Титов перечислил имена скрывающихся за рубежом российских бизнесменов, которые хотели бы вернуться на родину. Эти предприниматели находятся не только в Великобритании, сказал он на встрече с иностранными журналистами в Москве.

Kremlin.ru Борис Титов

В списке — 17 фамилий, пояснил Титов, однако назвал лишь 16 из них. Он пояснил, что предприниматели скрываются от российского правосудия, в том числе на Северном Кипре, в Австрии и на Украине.

Четверо фигурантов списка — из Москвы. Это предприниматели Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов. На родину также хотят вернуться пензенский бизнесмен Алексмей Шматко, екатеринбуржец Сергей Капчук, омич Василий Дякун.

Трое предпринимателей — из Нижнего Новгорода: Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев. Есть в списке бывший житель Санкт-Петербурга Владимир Зюзин и Евгений Петров из Комсомольска-на-Амуре.

Замыкают список Азамат Кильдигушев из Уфы, Леоднид Кураев из Калужской области, Андрей Коковкин из Ростова-на-Дону и Константин Дюльгеров из Нижневартовска.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Борис Титов заявил, что передал президенту Владимиру Путину список бизнесменов, которые скрываются от отечественной юстиции в Великобритании, но хотели бы вернуться в Россию. При этом он пояснил, что речь идет об «обычных бизнесменах», чьи дела многие годы тянутся в судах.

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