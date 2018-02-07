Россию могут подтолкнуть к войне, с Крыма снимают «оккупацию»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 февраля, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Поддержать «потенциальных кандидатов»: Брюссель возьмется за присоединение балканских стран к ЕС;
- Проверено на себе: депутаты Германии заявили, что Крым «не оккупирован русскими»;
- Деструктивная политика: Герхард Шрёдер рассказал, почему Nord Stream 2 не устраивает США;
- Ядерная угроза неядерного конфликта: Россию могут случайно подтолкнуть к ядерной войне;
- В едином порыве: законопроект о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму принят в I чтении.