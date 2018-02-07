Калуга, 7 февраля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. В Калуге в 2018 году пройдут Дни Москвы. Как уточнил на заседании расширенной коллегия министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области глава ведомства Олег Калугин, они откроются 14 июля 2018 года в день празднования Великого Стояния на реке Угре 1480 года и проведения масштабной реконструкции, сообщает 7 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Борис Мавлютов Калуга

Одновременно жители столицы смогут ближе познакомиться с Калужским регионом — в сентябре 2018 года, во время празднования освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. В это время в Москве состоятся Дни Калужской области.

Напомним, в 2018 году состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области и департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Это будет способствовать более тесному взаимодействию двух территорий в различных сферах.