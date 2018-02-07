Москва, 7 февраля, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Объем выданных ипотечных кредитов в России в 2017 году увеличился на 37,2% и достиг 2 трлн рублей, сообщает 6 февраля пресс-служба Банка России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

«Пик ипотечного кредитования пришелся на декабрь 2017 года, когда было выдано 151 тыс. кредитов на сумму более 290 млрд рублей», — говорится в сообщении. В декабре 2016 года сумма выданных 103 тыс. кредитов составила 184 млрд рублей, а прирост — 46,4 и 58,1% соответственно.

Отмечается, что в течение всего года наблюдалось снижение средневзвешенной рублевой ставки. Если в декабре 2016 года она составляла 11,54%, то к концу 2017 года банки выдавали кредиты в среднем 9,79% годовых.

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Одновременно с ростом объема выданных займов произошел рост задолженности — на конец 2017 года объем суммарного долга жителей России по ипотечным кредитам составил 5,2 трлн рублей, увеличившись за год на 15,5%. При этом наблюдалось сокращение задолженности по валютной ипотеке — за год она уменьшилась на 40,3%.

Кроме того, с 1,6% до 1,3% сократилась доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам, что в Центробанке называют улучшением качества обслуживания кредитов населением.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что предпосылки для снижения ставок по ипотеке в России создает рекордно низкий уровень инфляции.