Калуга, 7 февраля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Жители Калужской области смогут добраться до Москвы самолётом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, рейсы в столицу открывает авиакомпания «ЮТэйр».

Фото пресс-службы международного аэропорта «Калуга» Аэропорт в Калуге

Самолёты с 7 марта 2018 года будут ежедневно вылетать из международного аэропорта «Калуга» и прибывать в аэропорт «Внуково» в Москве.

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Пассажиры, планирующие вылеты из московского аэропорта в другие города России или за рубеж, смогут в Калуге оформить сквозную регистрацию до конечного пункта путешествия. Тогда во «Внуково» им не придётся регистрироваться на следующий рейс, заново получать и сдавать багаж.

«Прямая связь с Москвой и минимальные стыковки от 50 минут в аэропорту «Внуково» обеспечат жителям Калуги связь с большинством российских городов», — отметил президент «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Приобрести билеты можно в кассах областного центра, международного аэропорта «Калуга», на сайте авиакомпании и в онлайн-сервисах.

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Напомним, международный аэропорт «Калуга» является членом ACI Europe (европейское подразделение Международного совета аэропортов), членом Ассоциации «Аэропорт ГА». По результатам премии «Воздушные ворота России-2016» признан лучшим региональным аэропортом с пассажиропотоком до полумиллиона человек.

В настоящее время из воздушной гавани авиакомпания «S7 Airlines» дважды в неделю осуществляет рейс «Калуга — Санкт-Петербург».А с 3 июня 2018 года «Саратовские авиалинии» откроют рейс «Калуга-Сочи». С 5 июня появится рейс «Калуга-Симферополь».